ВТБ запустит жилищную экосистему в сентябре

ВТБ рассчитывает на развитие собственной жилищной экосистемы – до 10 млн пользователей. Выполнять эту задачу предстоит новому гендиректору, которым стал Вячеслав Дусалеев. Экосистема – это единое окно для клиентов, которые занимаются покупкой, продажей или арендой жилья.

«С помощью платформы клиенты смогут в цифровом формате загрузить свои документы для одобрения ипотеки или получения потребительского кредита на ремонт, оформления и регистрации сделки купли-продажи, оценки объекта, а также воспользоваться дополнительными услугами, которые обычно сопутствуют переезду», — говорится в сообщении банка.

Эти услуги будут предлагать как сам банк, так и его партнеры.

Бета-версия будет запущена в сентябре, расширенная – в декабре, уточнил зампред правления Анатолий Печатников. «Мы нацелены на то, чтобы избавить клиентов от рутинных операций и обеспечить их выполнение в один клик. Поэтому создается полноценный маркетплейс – жилищная экосистема, которая может объединить на своей площадке порядка 10 млн пользователей», — сказал он.

«В интересах ВТБ – ускорить принятие решений по всем возникающим у клиентов вопросам за счет перехода на полностью цифровой путь. За рекордно короткие сроки мы собрали команду и внедрили модель гибкого производства, которая позволила уже на старте проекта повысить эффективность жилищной экосистемы», – отметил Вячеслав Дусалеев.