Стало известно о влиянии украинского конфликта на выборы в Европарламент

Вооруженный конфликт на Украине стал одним из важных факторов, влияющих на избирателей на предстоящих выборах в Европейский парламент. На это указывают результаты проведенного компанией Kapa Research опроса, передает Politico.

35% участников опроса заявили, что считают украинский конфликт значимой проблемой, 37% респондентов назвали серьезной проблемой иммиграцию.

Также решающее значение для избирателей имеет географическая близость ряда членов Европейского союза (ЕС) к России или Украине. Эту проблему особенно выделили в Эстонии (52%), Венгрии (50%), Польше (50%) и Румынии (43%).

Европейские избиратели не остались равнодушными и к происходящему на Ближнем Востоке. Большинство участников опроса потребовали прекращения конфликта между Израилем и движением ХАМАС (65%), а также на Украине (60%).

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня 2024 года.

Ранее в Европарламент http://www.gazeta.ru/politics/news/2024/05/29/23124019.shtmlпришли с обысками по делу о «влиянии России».