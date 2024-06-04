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В Москве мужчина выпал из окна 14 этажа, приземлился в корзину для кондиционера и выжил

Baza: в Москве мужчина выжил после падения с 14 этажа

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Телеграм канал «Baza»

В Солнцево мужчина выпал из окна квартиры на 14 этаже и выжил, благодаря корзине для кондиционера. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчину, висящего во внешней корзине для кондиционера на стене многоэтажки по улице Производственной, заметили местные жители. На место были вызваны спасатели.

Пока сотрудники МЧС ехали на вызов, помочь пострадавшему пытались соседи. Они пытались достучаться до владельцев квартиры, рядом с которой нашли мужчину, и достать его через окно, однако ничего не вышло. Наряд МЧС вскрыл дверь квартиры и сумел затащить молодого человека в помещение. По словам очевидцев, москвич был пьян и выпал с 14 этажа.

До этого сообщалось, что в Красноярске женщина выбралась на карниз окна и выпала с высоты 23-го этажа, спасти пострадавшую не удалось. Накануне 37-летняя россиянка пришла в гости к своему знакомому и отказалась уходить домой. Мужчина вызвал сотрудников полиции, к приезду стражей порядка красноярка выбралась на карниз окна и сорвалась с высоты 23-го этажа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее в Башкирии мужчина с высоты рухнул на скамейку, встал и ушел.

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