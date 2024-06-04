Стала известна взаимосвязь онлайн-кинотеатров и благотворительности

Почти половина россиян, жертвующих на благотворительность, являются подписчиками стриминговых сервисов и платформ. Об этом свидетельствуют результаты исследования более 3000 респондентов, проведенного маркетплейсом «Выберу.ру» и «VK Добро», копия есть у «Газеты.Ru».

47% опрошенных благотворителей оформили подписки, причем у половины из них активирована функция автоплатежа. Каждый третий подписчик регулярно помогает приютам для животных, 28% перечисляют средства на лечение детей и детдома.

Еще 27% респондентов жертвуют на поддержку взрослых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или столкнувшихся с болезнью. 7% содействуют экопроектам, 5% — сохранению культурного наследия.

При этом 43% благотворителей-подписчиков отдают предпочтение музыкальным сервисам, треть из них помогает воспитанникам детдомов. 46% оплачивающих образовательные курсы жертвуют на нужды пожилых людей.

Треть респондентов подписана на видеосервисы и киноплатформы. Половина из них спонсирует приюты, 23% — региональные социальные проекты, 15% — экоинициативы. Каждый десятый оформил подписку на СМИ, при этом их пожертвования распределяются поровну между разными направлениями.

«Участие в благотворительности и потребление цифровых сервисов свидетельствует о финансовой зрелости общества. Неравнодушие к социальным проектам становится отличительной чертой пользователей стриминга», отметила директор финтех-компании Анна Романенко.

До этого стало известно, как россияне хотят воспитывать в детях финграмотность.

Ранее была выявлена взаимосвязь между благотворительностью и обращением в МФО.