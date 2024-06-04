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На Западе указали на активность радикальных трампистов

Reuters: радикальные трамписты из Proud Boys нарастили активность

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Радикальные сторонники экс-президента США Дональда Трампа из движения Proud Boys нарастили активность. Об этом сообщает Reuters ссылаясь на экспертов, нескольких членов группировки и сотрудников правоохранительных органов США.

По информации агентства, члены Proud Boys готовятся стать «физической силой» для Трампа. В случае победы на выборах Трамп пообещал помиловать их лидеров. Один из собеседников агентства отметил, что США переживают «затишье перед бурей».

После штурма Капитолия в январе 2021 года четырех лидеров группы приговорили к продолжительным тюремным срокам от 15 лет. Еще 70 членов группировки были обвинены в участии в насилии.

До этого президент США Джо Байден называл своего главного политического оппонента Дональда Трампа осужденным преступником, который участвует в предвыборной гонке, опасаясь лишиться свободы.

В конце мая присяжные признали Дональда Трампа виновным в фальсификации документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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