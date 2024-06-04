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Россияне рассказали, какие качества их больше всего раздражают в начальстве

«Работа.ру»: высокомерие и лживость больше всего раздражают россиян в начальстве

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Andrew Kelly/Reuters

Россияне назвали самые раздражающие качества руководителей в опросе «Работа.ру» и СберПодбор. С ним ознакомилась «Газета.Ru.

В числе «красных флагов» — негативных качеств лидера респонденты выделили «высокомерие» (83%), «лживость»(80%), «грубость»(77%), «предвзятость» (71%), «жадность»(67%) и «равнодушие»(59%). Еще 3% россиян выбрали вариант «другое».

При этом россияне считают главным положительным качеством начальника является «отмечание потенциала людей» (61%), «хорошие коммуникативные навыки» (60%) и «уверенное принятие решений» (60%). Также высоко ценятся «продуктивность» (54%), «неигнорирование команды» (52%), «поддержка карьерного роста» (48%) и «антикризисный менеджмент» (47%).

Кроме того, россиянам оказались важны «демонстрация ответственности» (46%) и «позитивное мышление» (45%). 33% отметили способность «расширять возможности сотрудников» без микроменеджмента, 29% — «эмпатию», 16% — «умение красиво говорить».

Опрос проводился среди 3,5 тыс. респондентов по всей стране в мае 2024 года.

Ранее россияне стали реже отказываться от работы из-за низкой зарплаты.

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