Мошенники придумали новую схему обмана россиян в интернете

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они стали переписываться с жертвами по почте, направляя им предзаполненные заявки в банк на получение кредитов. Об этом рассказали «Известиям» представители платформы «Мошеловка».

Эксперт «Народного фронта», куратор платформы «За права заемщиков» Алла Храпунова рассказала, что теперь мошенники не звонят своим потенциальным жертвам. Аферисты отправляют письма, которые оформлены с известными логотипами и выглядят убедительно. В основном, неизвестные в письме представляются сотрудниками «Госуслуг».

Как работает эта схема, узнала на себе одна россиянка. Она рассказала, как поверила аферистам, что у нее истекает срок действия SIM-карты и требуется продление. Поэтому она назвала неизвестным код доступа к «Госуслугам». После этого на ее почту пришло письмо якобы от представителя сервиса о том, что мошенниками совершен вход в аккаунт.

После этого аферисты, представившиеся помощниками, сказали женщине, что неизвестные отправили на ее имя заявки на получение кредитов, и некоторые уже находятся в стадии зачисления на счета. А для их закрытия жертва должна была срочно заполнить заявления на получение кредитов в этих банках, но уже от себя. Предзаполненные заявки направили на почту жертвы. Жертва должна была лишь их распечатать, подписать и пойти в банки, перечисленные обманщиками. Женщина все сделала и в итоге потеряла 1,5 млн рублей.

Храпунова напомнила, что сервис «Госуслуги» начинает работать в связи с признаками компрометации аккаунта только в случае обращения непосредственно владельца аккаунта. В свою очередь, Центробанк никогда не работает с физическими лицами по собственной инициативе. А «перекрыть» одну заявку на кредит, заполненную от вашего имени, другой невозможно.

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