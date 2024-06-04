В Приморье пьяная мать избила сына кочергой

В Пограничном районе Приморья пьяная мать избила 16-летнего сына кочергой по голове, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года, пьяная мать поссорилась с 16-летним сыном, в ходе конфликта женщина схватила кочергу и несколько раз ударила мальчика ею по голове, школьник получил травмы.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Изъяли ли подростка из семьи — неизвестно.

До этого сообщалось, что жительница Дагестана сломала руку восьмилетней дочери, которая забыла заправить кровать. 29-летняя женщина попросила дочь застелить постель и присмотреть за младшей сестрой. Однако девочка заигралась и забыла о просьбе матери. После того, как женщина узнала, что ее поручение не выполнено, она разозлилась и избила старшую дочь до крови. Та убежала из дома без обуви, на улице девочку заметила ее подруга и забрала к себе. Затем о произошедшем узнали в полиции, на место вызвали медиков, девочку доставили в больницу с переломом правой кисти и ушибами. Помимо этого, врачи обнаружили у нее старые ссадины и шрамы. Решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Ранее в Асбесте мужчина зверски избил многодетную мать и покалечил ее двухлетнюю дочь.