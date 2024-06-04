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Валерия вспомнила, почему не попала на «Евровидение»: «Несправедливо»

Певица Валерия заявила, что украинку Приходько впихнули на «Евровидение-2009»

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Александр Вильф/РИА Новости

Певица Валерия вспомнила, как украинка Анастасия Приходько представляла Россию на «Евровидении-2009». Своим мнением о ситуации исполнительница поделилась на YouTube-шоу «Звезды в ответе».

«Конечно, это было несправедливо, потому что на самом деле Приходько возникла в последнюю секунду, ее просто впихнули. Те силы, которые могли ее впихнуть. Вообще голосование странное было», — рассказала знаменитость.

Валерия добавила, что могла бы достойно показать страну на европейском мероприятии. Она назвала свою песню «Back to Love» мощной и поделилась, что записывала композицию на трех языках. Клип к песне, отметила звезда, снял культовый английский режиссер.

По словам певицы, даже фанаты конкурса удивились решению авторитетного жюри, поскольку на национальном отборе Валерия была фавориткой.

В 2009 году в тройку финалистов российского отбора «Евровидения» вошли певица Валерия, группа «Кватро» и артистка Анастасия Приходько. По итогу на конкурсе Россию представляла Приходько. Она заняла 11 место. В тот год мероприятие проходило в Москве.

Ранее суд аннулировал запрет на въезд в Молдавию Филиппу Киркорову.

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