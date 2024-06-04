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В офис Toyota в Японии пришли силовики с обысками

Kyodo: в Toyota проходят обыски из-за фальсификации данных о безопасности авто

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Global Look Press

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии инициировало обыски в штаб-квартире крупнейшего в Японии автомобильного концерна Toyota из-за фальсификации данных об автомобилях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Японский Минтранс накануне заявил, что по имеющимся данным, фейковые данные нашли у Toyota в заключениях об испытаниях системы защиты пешеходов при столкновении с авто (ее устанавливают на Corolla Axio, Corolla Fielder и Yaris Cross). Кроме того, министерство намерено провести расследование относительно Mazda и Honda. Отмечается, что среди нарушителей также оказались марки Suzuki и Yamaha.

У компании Mazda тем временем обнаружили подделанные данные сведений о краш-тестах. А вот Suzuki соврала о результатах испытаний тормозной системы модели, которую уже сняли с производства.

Проверки автокомпаний начались после скандала с дочерней компанией Toyota под названием Daihatsu, фальсифицировавшей результаты краш-тестов и допустившей ряд других нарушений, влиявших на безопасность эксплуатации автомобилей. Всего было выявлено свыше 170 нарушений, охватывавших десятки моделей.

В результате скандала было приостановлено производство всех автомобилей Daihatsu, в том числе продаваемые под брендом Toyota модели Probox, Town Ace, Roomy, Pixis. Также прекратили работу шесть производственных линий в Японии.

Ранее топ-менеджер «АвтоВАЗа» раскритиковал сборку китайских электромобилей в России.

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