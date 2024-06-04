Минобороны РФ рассказало об ударе Черноморского флота по объектам ВСУ

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота (ЧФ) РФ нанесли удар по наземным целям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Удар по целям на украинской территории был нанесен в ходе боевого дежурства, рассказали в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что личный состав дивизиона после получения данных с координатами целей выдвинулся в позиционный район, развернул пусковые установки «Бастион» и выполнил пуски крылатых ракет.

Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей, заявили в оборонном ведомстве.

30 мая в северо-западной части Черного моря военные Черноморского флота РФ уничтожили четыре морских беспилотника Вооруженных сил Украины. Безэкипажный катер также был уничтожен российскими военными 29 мая.

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