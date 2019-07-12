Visa ответила на слухи об уходе с российского рынка

Международная платежная система Visa ответила на слухи об уходе российского рынка.

«Россия является стратегически важным для Visa рынком. Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы», — сообщили в компании в ответ на запрос «Газеты.Ru».

Отмечается, что компания не комментирует безосновательные предположения третьих лиц о будущих событиях.

Ранее сообщалось, что международные платежные системы могут покинуть территорию России, если Госдума и Центрабанк примут новые положения закона «О национальной платежной системе».