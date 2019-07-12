Что немцы думают о России, рассказала SZ

Читатели Sueddeutsche Zeitung высказались по поводу того, нужно ли Европе сближаться с Россией или санкции должны продолжаться. Как пишет газета, их мнения разделились.

Так, Йоханнес Ритберг замечает, что премьер-министрам в восточных федеральных землях Германии нужно быть честными и признать, что экономические отношения с Россией для них важнее, чем соблюдение международного права и прав человека. Он удивляется, что на востоке страны президента России воспринимают положительнее, чем на западе, и объясняет это «приукрашиванием прошлого». Герхард Мюллер-Дебус замечает, что в отношениях с российской стороной речь идет о вопросе о постепенной отмене санкций и начале «более-менее разумного диалога». По его мнению, это сложно, поскольку Россия не является «правовым государством» и не собирается таким становиться.

Ильзе Оннаш полагает, что в России не приемлют такие европейские ценности, как права человека, а также преследуют людей нетрадиционной сексуальной ориентации, евреев и критиков существующих порядков. Она замечает, что низкий уровень жизни поддерживает тоталитаризм, поэтому смысл дальнейших санкционных ограничений сомнителен. Вольфганг Нис напоминает о совместном прошлом России и Крыма и замечает, что любой ответственный политик на месте Путина действовал бы так же в ситуации с воссоединением полуострова с Россией. Он напоминает, что Украина стремится к вступлению в НАТО, а это означает, что в Крыму могли бы быть размещены ракеты альянса, как это произошло в Эстонии.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.