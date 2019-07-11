Эксперты нашли причину резкого укрепления рубля

Российские эксперты подтвердили, что рубль оперативно улучшил свои позиции на рынке из-за слов американского лидера Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и дали свой прогноз, передает ТАСС.

Некоторые аналитики считают, что слова Пауэлла о рисках для международной экономики и негативных последствия для экономики США ухудшили позиции доллара, что послужило причиной укрепления рубля.

Также эксперты считают, что российский рубль стал подниматься, так как ему в этом помогли выросшие цены на нефть и старт подготовки экспортеров к налоговому периоду.

Однако часть специалистов считает, что рубль укрепился лишь в краткосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что курс доллара обвалился после заявлений в США.