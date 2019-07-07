Boeing лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max
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Boeing 737 Max лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max. Об этом сообщает «Би-би-си».
Как отмечается, саудовский лоукостер Flyadeal, который является собственностью авиаперевозчика Saudia, отказался от покупки самолетов данной модели.
Уточняется, что лоукостер должен был закупить 50 Boeing 737 Max общей стоимостью в $5,9 млрд.
При этом, как подчеркивается, Boeing намеревался продать свои самолеты со скидкой.
Однако компания Flyadeal решила приобрести самолеты другой модели — Airbus A320.
Ранее сообщалось, что в ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX.