Boeing лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max

Boeing 737 Max лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как отмечается, саудовский лоукостер Flyadeal, который является собственностью авиаперевозчика Saudia, отказался от покупки самолетов данной модели.

Уточняется, что лоукостер должен был закупить 50 Boeing 737 Max общей стоимостью в $5,9 млрд.

При этом, как подчеркивается, Boeing намеревался продать свои самолеты со скидкой.

Однако компания Flyadeal решила приобрести самолеты другой модели — Airbus A320.

Ранее сообщалось, что в ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX.