Россия и Чехия разрулили вопросы по авиасообщению

Министерства транспорта Чехии и России договорились сохранить количество авиаперелетов между странами после скандала с запретом, передает РИА «Новости».

Как пояснил представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка, страны продолжат переговоры до конца лета.

«Министерства транспорта Чехии и РФ договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между обеими странами», — сказал Йемелка.

Ранее власти Чехии приняли решение возобновить полеты российских авиакомпаний до 7 июля.

До этого «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Прагу из-за решения властей Чехии. Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь. При этом в российском Минтрансе пообещали решить данную проблему как можно скорее, отметив, что данный запрет нарушает соглашение о воздушном сообщении между странами.