В Японии разрешили забой китов в коммерческих целях

Япония возобновила добычу китов с 1 июля, установив квоту в забой 227 китов трех видов до конца этого года, сообщает РИА «Новости».

Так, в коммерческих целях разрешено выловить 52 малых полосатиков, 150 полосатиков Брайда и 25 сейвалов.

По словам Японских властей, употребление в пищу мяса китов — это национальная традиция.

Отмечается, что существуют книги, доказывающее обратное. После Второй мировой войны жители Японии питались мясом китов только-то из-за нестабильной экономической ситуации.

Ранее Япония решила возобновить китобойный промысел.