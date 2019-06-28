«Аэрофлот» еще не решил, куда поставить летающие в Грузию самолеты

Российская авиакомпания «Аэрофлот» пока не решила, на какие маршруты поставит летающие в Грузию самолеты. Об этом гендиректор авиаперевозчика Виталий Савельев сообщил журналистам, передает «Интерфакс». Он отметил, что изменение маршрутов в высокий сезон не самая простая задача.

«Если выбрать неправильное направление, то возникнет демпинг, и мы все получим убытки, - пояснил он. - В этой ситуации оказался не только «Аэрофлот», а шесть авиакомпаний. Поэтому машины надо перераспределять, не упуская выгоду. В противном случае мы не только не заработаем, но и еще больше потеряем», — сказал Савельев журналистам в пятницу.

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 8 июля российские авиакомпании не смогут выполнять рейсы в Грузию, где 20 июня начались антироссийские протесты. В частности, 14 рейсов в неделю в Тбилиси выполняет «Аэрофлот», рейсы есть также у «Победы». Пассажиры с вылетами после 8 июля могут без доплат поменять билет и вернуться раньше, вернуть полную стоимость билетов или же поменять билеты с возвратом из Еревана или Владикавказа.