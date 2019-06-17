Медведев поручил Козаку проверить информацию СМИ о росте цен на бензин

Российский премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы его заместитель Дмитрий Козак разобрался с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев отметил, что, если вскроется недостоверность информации, то виновных накажут.

«Надо разобраться, что это, если это какой-то просто всплеск», — добавил Медведев.

В ответ на это Козак пообещал разобраться в ситуации.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены на бензин в мае выросли на 2,8% в годовом выражении.