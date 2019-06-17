В Минтруде посчитали работающих пенсионеров

После выхода на пенсию в России продолжает трудиться каждый пятый пенсионер, заявили в Минтруде докладе.

Такие данные содержатся в отчете о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.

По данным Пенсионного фонда, на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляет 43 млн 871 тыс. 625 человек, из них работающих — 9 млн 669 тыс. 711 человек.

Это 20,4% от общего числа людей пенсионного возраста. В январе 2018 года эта цифра достигала 21,1%.

Ранее была названа сумма, на которую живут российские пенсионеры.