Бедных россиян хотят лишить госпеддержки

Россиян, которые живут за чертой бедности, теперь могут лишить и поддержки государства. Речь идет о тех жителях страны, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета «Известия».

Как отмечается, с заявлением о том, что россияне, имеющие жилую площадь, могут обеспечивать себя сами и не рассчитывать на государство, выступили региональные власти. Они сообщили это Минтруду после завершения пилотного проекта, направленного на снижение уровня бедности в стране. В частности документы пришли в ведомство из Татарстана, Приморского края, Кабардино-Балкарии Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областей.

Кроме того, чиновники предложили направить «освободившиеся средства» действительно нуждающимся гражданам.

Ранее сообщалось, что половина семей с детьми в России оказалась за чертой бедности.