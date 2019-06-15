Трамп предрек крах экономики США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что американская экономика может рухнуть, если он не победит на президентских выборах в 2020 году. Об этом он написал в твиттере.

По словам Трампа, в настоящее время американская экономика бьет все рекорды, однако в 2020 году она может рухнуть.

«Если кто-то кроме меня победит в 2020 году (я хорошо знаю это соревнование), то будет крах рынков, которого ранее еще не видели!»— подчеркнул Трамп.

Он обратился к американцам и попросил их сохранить лидерство США.

Ранее сообщалось, что Трампу предрекли победу на президентских выборах в 2020 году.