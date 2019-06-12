Министерство финансов Соединенных Штатов заявило, что США расширили санкции против Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, санкции были введены против двух граждан Ирана, а также иранской компании.

Уточняется, что двое иранцев и компания попали в список из-за связи с Корпусом стражей иранской революции, который власти США внесли в список террористических организаций.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против Ирана. Санкции были введены против нефтехимических предприятий Ирана.