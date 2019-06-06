Путин назвал условие отмены Россией санкций против ЕС

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия снимет экономические ограничения, если Европарламент подаст сигнал о желании сотрудничать. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, если ЕП сделает встречный шаг, то российская сторона в ответ отменит санкции, которые были ею введены после ограничений со стороны ЕС.

Он добавил, что Россия будет следить за тем, какие решения принимает ЕП, и готов ли он изменить свою политику в отношении российского государства.

«Есть силы, которые говорят: надо восстановить отношения. Конечно, мы приветствуем это, но это не значит, что они пророссийские» — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что во Франции и в Болгарии пообещали выступить против антироссийских санкций.