Путин назвал условие отмены Россией санкций против ЕС
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия снимет экономические ограничения, если Европарламент подаст сигнал о желании сотрудничать. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, если ЕП сделает встречный шаг, то российская сторона в ответ отменит санкции, которые были ею введены после ограничений со стороны ЕС.
Он добавил, что Россия будет следить за тем, какие решения принимает ЕП, и готов ли он изменить свою политику в отношении российского государства.
«Есть силы, которые говорят: надо восстановить отношения. Конечно, мы приветствуем это, но это не значит, что они пророссийские» — подчеркнул Путин.
Ранее сообщалось, что во Франции и в Болгарии пообещали выступить против антироссийских санкций.