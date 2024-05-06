Макрон заверил, что не стремится менять «режим в Москве»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Парижа нет намерения изменить власть в России. Об этом он высказался на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже, сообщает РИА Новости.

«Наш подход не заключается в том, чтобы искать смены режима в Москве», — сказал французский лидер.

Он подчеркнул, что Франция не намерена менять политику в отношении Украины и будет продолжать поддерживать Киев так долго, «как это потребуется».

Накануне Макрон заявил, что Париж не находится в состоянии войны с Москвой.

Накануне в МИД РФ прокомментировали вызов посла Франции Пьера Леви. Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что российская сторона указала на провокационную линию Парижа, которая ведет к дальнейшей эскалации конфликта. В министерстве отметили, что попытки создать «стратегическую неопределенность» для России заявлениями о возможной отправке западных солдат на Украину обречены на провал.

Ранее Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса.