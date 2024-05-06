Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская квартира чуть не сгорела из-за вазы, оставленной на подоконнике

Shot: под Калининградом квартира чуть не сгорела из-за вазы на подоконнике

close
100%
МЧС России

Под Калининградом из-за вазы на подоконнике начался пожар в квартире. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Пионерский. Хозяева квартиры на четвертом этаже одного из домов оставили на подоконнике большую вазу, не подозревая об опасности, которую она в себе таит.

Сообщается, что 5 мая на область, где стояла ваза, попали солнечные лучи, и прошли через предмет домашней утвари словно через линзу. Получившийся луч нагрел поверхность и в жилище начался пожар.

Сотрудникам экстренных служб удалось вовремя ликвидировать огонь, однако квартира чуть не сгорела. Из соседних жилищ эвакуировали десять человек, среди которых оказался один ребенок.

В результате произошедшего никто не пострадал. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее в Смоленске вспыхнул цех по производству кирпича.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами