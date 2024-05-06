Российская квартира чуть не сгорела из-за вазы, оставленной на подоконнике

Под Калининградом из-за вазы на подоконнике начался пожар в квартире. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Пионерский. Хозяева квартиры на четвертом этаже одного из домов оставили на подоконнике большую вазу, не подозревая об опасности, которую она в себе таит.

Сообщается, что 5 мая на область, где стояла ваза, попали солнечные лучи, и прошли через предмет домашней утвари словно через линзу. Получившийся луч нагрел поверхность и в жилище начался пожар.

Сотрудникам экстренных служб удалось вовремя ликвидировать огонь, однако квартира чуть не сгорела. Из соседних жилищ эвакуировали десять человек, среди которых оказался один ребенок.

В результате произошедшего никто не пострадал. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

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