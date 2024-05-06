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Ротенберг: матчи «России 25» смотрят те, кто не пускает нас на Олимпиаду

Тренер «России 25» Ротенберг: мы играем для всего мира

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг после победы над Белоруссией со счетом 4:0 заявил, что матчи россиян смотрят во всем мире, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы играем не только для наших болельщиков, но и для всего мира. Наши друзья в кавычках, которые не пускают нас на Олимпиады и чемпионаты мира, смотрят наши матчи», — сказал Ротенберг.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее хоккеист московского «Спартака» раскрыл секрет Александра Овечкина.

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