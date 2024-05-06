Сочинку, прокатившую детей на пороге автомобиля, привлекли к ответственности

В Сочи женщина прокатила двоих детей на пороге машины вне кабины. Об этом сообщает городская госавтоинспекция.

По информации ведомства, видеозапись, на которой видно, как водитель перевозит детей вне кабины автомобиля, попала на глаза сотрудникам правоохранительных органов. Сидевшая за рулем женщина подвергла жизнь и здоровье несовершеннолетних риску, нарушая правила дорожного движения.

Во время проведения проверки по факту произошедшего женщину-водителя удалось установить. Ее привлекли к административной ответственности. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

До этого в Новороссийске водитель усадил ребенка на руки и позволил управлять машиной. Сотрудники ГИБДД провели с россиянином беседу и привлекли к административной ответственности в рамках статьи о нарушении правил перевозки детей.

Ранее на курганской трассе машину с ребенком смяли два грузовика.