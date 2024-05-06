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Водители автобусов в Барнауле устроили забастовку из-за сокращения зарплат

В Барнауле водители автобусов не вышли на линию из-за сокращения зарплат

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Freepik

В Барнауле часть водителей, работающих на автобусном маршруте №20, не вышла на линию, передает ИА «Банкфакс».

Сообщается, что указанный маршрут обслуживают компании ООО «Вега-транс» и ООО «Март-авто», вопросы у водителей появились к руководству последней фирмы. Их забастовка началась ранним утром 6 мая. Один из сотрудников компании-перевозчика пояснил, что водители и кондукторы бастуют, потому что руководство снизило процент, получаемый ими с выручки в качестве зарплаты.

При этом цена на проезд на общественном транспорте в городе выросла. С 1 мая горожане платят за билет на автобус 35 рублей вместо 30. Чиновники и перевозчики ранее утверждали, что мера связана с запланированным увеличением зарплат на водителей и кондукторов. Помимо этого, повышение тарифа, по словам главы города Вячеслава Франка, должно улучшить качество проезда.

Однако в «Март-авто» всем сотрудникам с 1 мая стали платить даже меньше, а руководство компании резко высказалось о забастовке, устроенной водителями, которые не захотели мириться с сокращением зарплат из-за урезания процентов.

«Это наше право. Мы хозяева, ребята. Вы о чем говорите-то? Какое у вас право?» — заявила протестующим представитель перевозчика.

Тем не менее забастовка прекратилась уже через несколько часов, в итоге на линию вышли 10 из 12 автобусов. Несмотря на возникшие задержки транспорта, многие горожане поддержали водителей и кондукторов, попытавшихся отстоять свои права. Позднее в муниципальном центре управления сообщили, что ситуация находится на контроле у профильного комитета, который был созван для урегулирования спорных вопросов.

Ранее стюардессы Lufthansa устроили забастовку, из-за которой пострадали 70 тысяч пассажиров.

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