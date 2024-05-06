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Россиянин из ревности к соседу поджег его дом вместе с возлюбленной

В Самарской области мужчина поджег дом со знакомой и соседом внутри

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Жителя Самарской области подозревают в поджоге дома. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Похвистнево. По версии правоохранителей, в день произошедшего знакомая мужчины находилась в доме его соседа вместе с владельцем. Недовольный ситуацией подозреваемый поджег здание.

«Сосед смог выбраться из дома через окно, в связи с чем преступный умысел злоумышленника не был доведен до конца, по независящим от него обстоятельствам», – поделились в ведомстве.

В результате приехавшие на место медики спасти пострадавшую не смогли. В отношении ее знакомого возбуждено уголовное дело. Мотивом для произошедшего послужила ревность.

На данный момент решается вопрос об аресте. Следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства.

До этого житель Ленобласти из ревности избил пенсионера молотком. По данным местных СМИ, молодой мужчина приревновал свою возлюбленную к пожилому соседу. На ситуацию обратили внимание сотрудники Росгвардии, которые спасли пенсионера и задержали нападавшего. Фигурант дела получил 6,5 года, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Новой Москве во время конфликта мужчина поджег знакомого в подъезде.

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