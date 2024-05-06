В США заявили, что не намерены отправлять войска на Украину

США не намерены отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«Президент [США Джо Байден] дал ясно понять, что он не отправит войска на Украину», — сказал он.

Накануне лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что в случае поражения Украины Вашингтону, возможно, придется вмешаться в конфликт, задействовав свои войска. Заявления западных политиков по Украине требуют стремительной реакции. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

До этого в МИД РФ заявили, что Москва будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носителей ядерного оружия.

Ранее Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса.