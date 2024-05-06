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Булыкин: в РПЛ никто не показывает чемпионскую игру

Экс-футболист сборной России Булыкин: в РПЛ никто не показывает чемпионскую игру

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Роман Владимиров/РИА «Новости»

Экс-форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) никто не показывает чемпионскую игру, передает «Евро-Футбол.Ру».

«У нас никто не показывает чемпионскую игру. Даже «Зенит», который сильнее остальных команд РПЛ, не показывает чемпионскую игру. У петербуржцев хорошие шансы на победу за счет того, что никто не показывает хорошей игры», — сказал Булыкин.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее «Зенит» упустил победу над «Факелом» на последних минутах матча РПЛ.

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