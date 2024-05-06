Названа команда, которая выделяется в борьбе за титул РПЛ

Знаменитый отечественный футболист, экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков, до недавнего времени возглавлявший «Ленинградец» в Первой лиге, поделился своими мыслями о чемпионской гонке РПЛ между «Зенитом», «Динамо» и «Краснодаром».

«Если нет явного лидера, значит, никто не показывает чемпионский футбол. Нет команды, которая явно выделяется среди всех претендентов. «Зенит», «Краснодар», «Динамо» играют не так стабильно, и в связи с этим борьба в чемпионате обострилась. Сине-бело-голубые чуть-чуть упустили инициативу, проиграв два матча. На этом фоне «Динамо» выглядит предпочтительнее», приводит слова Кирьякова Legalbet.

По мнению специалиста, большое значение имеет тяжелейшая победа команды Марцела Лички над «Сочи» в 27-м туре (3:2). В то же время он уверен, что ситуацию в таблице контролирует «Зенит», который остается лидером, несмотря на последние осечки. В то же время сине-бело-голубые находятся не в лучшем психологическом состоянии, и поэтому Кирьяков не уверен, что они готовы в этом сезоне к борьбе за титул до последнего ментально.

После 27 туров «Зенит», упустивший на 12-й добавленной ко второму тайму минуте победу в Воронеже в матче с «Факелом» (1:1), возглавляет таблицу РПЛ с 51 очком, на счету преследующих действующего чемпиона «Динамо» и «Краснодара» по 50 баллов.

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