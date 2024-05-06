В ХАМАС рассказали об уступках для перемирия

Заместитель лидера ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что палестинское движение ХАМАС продолжит переговоры с Израилем через посредников на первом этапе предложенного посредниками перемирия о деталях освобождения заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

Аль-Хайя также отметил, что на первом этапе, согласно выдвинутому предложению, «оккупанты отойдут в районы, прилегающие к границе внутри сектора Газа».

Он подчеркнул, что в ХАМАС пошли на уступки, чтобы открыть дверь к прекращению «этой безумной войны» и перейти к реальному обмену пленными.

До этого палестинское движение ХАМАС заявило катарским и египетским посредникам в переговорах о согласии с условиями перемирия в секторе Газа.

Также днем стало известно, что переговоры о временном перемирии в секторе Газа были приостановлены из-за того, что палестинское движение ХАМАС совершило обстрел района, где находится КПП «Керем-Шалом».

Накануне сообщалось, что движение ХАМАС заявило о заинтересованности в соглашении с Израилем по прекращению огня. Сообщается, что ХАМАС уже передал ответ на предложение Египта по прекращению огня в ходе пятисторонних переговоров в Каире.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.