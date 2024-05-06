Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ХАМАС рассказали об уступках для перемирия

ХАМАС на первом этапе перемирия готов продолжить переговоры по пленным

close
100%
Ahmed Zakot/Reuters

Заместитель лидера ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что палестинское движение ХАМАС продолжит переговоры с Израилем через посредников на первом этапе предложенного посредниками перемирия о деталях освобождения заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

Аль-Хайя также отметил, что на первом этапе, согласно выдвинутому предложению, «оккупанты отойдут в районы, прилегающие к границе внутри сектора Газа».
Он подчеркнул, что в ХАМАС пошли на уступки, чтобы открыть дверь к прекращению «этой безумной войны» и перейти к реальному обмену пленными.

До этого палестинское движение ХАМАС заявило катарским и египетским посредникам в переговорах о согласии с условиями перемирия в секторе Газа.

Также днем стало известно, что переговоры о временном перемирии в секторе Газа были приостановлены из-за того, что палестинское движение ХАМАС совершило обстрел района, где находится КПП «Керем-Шалом».

Накануне сообщалось, что движение ХАМАС заявило о заинтересованности в соглашении с Израилем по прекращению огня. Сообщается, что ХАМАС уже передал ответ на предложение Египта по прекращению огня в ходе пятисторонних переговоров в Каире.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами