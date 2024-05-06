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Кирпичный цех вспыхнул в Смоленске

В Смоленске вспыхнул цех по производству кирпича

В Смоленске произошел крупный пожар в цехе по производству кирпича. Об этом сообщает МЧС России.

По предварительной информации министерства, огонь вспыхнул в кирпичном цехе на территории завода. Пожар охватил 1,5 тысячи квадратных метров.

Сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией огня. В тушении задействованы 50 человек и 14 единиц техники. Прочие детали и обстоятельства не уточняются, данных о причине возгорания не поступало.

До этого в Братском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, начавшихся в дачном кооперативе и перекинувшихся на другие дома. Из-за опасности распространения огня началась эвакуация дачников, для них подготовили автобус, но многие выезжают на своих автомобилях. На месте работают сотрудники МЧС и добровольцы, занимающиеся тушением огня.

Ранее в Забайкальском крае первоклассник решил пошалить и сжег гектар земли.

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