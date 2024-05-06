Мостовой объяснил, почему болельщики других клубов оскорбляют «Зенит»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой после ничьей в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» отреагировал на оскорбительные кричалки в адрес клуба, передает «Чемпионат».

Болельщики «Факела» кричали, что «Зенит» является позором российского футбола.

«Это уже вторую игру. В матче с «Краснодаром» болельщики тоже скандировали. Победителей не любят. Пусть скандируют — нас это будет только мотивировать», — сказал Мостовой.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «Зенита» точным ударом отметился Дуглас дос Сантос. Он отличился на 41-й минуте. На последней минуте матча Евгений Марков сравнял счет, забив пенальти.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

Ранее «Зенит» выдал худший отрезок в РПЛ при Сергее Семаке.