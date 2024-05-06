Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден новый способ лечения ожирения и диабета

Nature: снижение активности энергетических станций клеток устраняет ожирение

close
100%
medicalxpress.com

Ученые из Каролинского института обнаружили, что снижение активности митохондрий (энергетических станций клеток) может обращать вспять вызванное диетой ожирение, жировую дистрофию печени и диабет у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Митохондрии — это компоненты клеток, обеспечивающие переработку питательных веществ из поступающей пищи в энергию. Они являются центральными регуляторами обмена веществ.

Чтобы проверить, может ли снижение энергетической эффективности клеток приносить пользу организму, ученые провели эксперимент на мышах. Группу грызунов кормили калорийной и жирной пищей для того, чтобы добиться развития у них ожирения, диабета и жировой дистрофии печени. По окончании периода диетического вмешательства животных подвергли воздействию нового препарата, блокирующего выработку энергии митохондриями.

Через четыре недели экспериментального лечения у мышей восстановилась толерантность к глюкозе, снизилось количество накопленного в печени жира и существенно снизилась масса тела. Эти признаки являются показателями восстановления нормальной работы метаболизма.

Сейчас ученые стремятся продолжить изучение механизмов, лежащих в основе действия нового лекарства. Исследователи также начали рассматривать вопрос об эффективности и безопасности применения лекарства для терапии метаболических заболеваний у людей.

Ранее врач объяснила, как избежать канцерогенного действия сахара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами