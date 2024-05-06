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ХАМАС заявил о согласии на перемирие в Газе

Глава политбюро ХАМАС проинформировал о согласии с предложением перемирия в Газе

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Ahmed Zakot/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС заявило катарским и египетским посредникам в переговорах о согласии с условиями перемирия в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания проинформировал премьера Катара и главу разведки Египта о готовности к перемирию.

В рамках телефонного разговора стороны уведомили посредников, что ХАМАС одобрил предложенный проект о прекращении огня.

До этого стало известно, что переговоры о временном перемирии в секторе Газа были приостановлены из-за того, что палестинское движение ХАМАС совершило обстрел района, где находится КПП «Керем-Шалом».

Также сообщалось, что движение ХАМАС заявило о заинтересованности в соглашении с Израилем по прекращению огня. Сообщается, что ХАМАС уже передал ответ на предложение Египта по прекращению огня в ходе пятисторонних переговоров в Каире.

В движении заявили, что решительно настроены достичь «соглашения, которое удовлетворит национальные требования нашего народа».

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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