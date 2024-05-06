Житель Подмосковья избил мать топором из-за замечания о том, что он живет за ее счет

В Московской области следователи завершили расследование дела мужчины, который напал на родственников. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в одной из квартир города Каширы, когда в жилье находились 43-летний подозреваемый, его брат и мать. По версии правоохранителей, женщина заявила, что ее младший сын нигде не работает и живет за ее счет. Это не понравилось мужчине, поэтому между родственниками завязалась ссора. Во время конфликта россиянин схватился за топор и нанес матери не менее четырех ударов по голове.

Когда женщина перестала кричать, россиянин понял, что его брат может обратиться в правоохранительные органы и рассказать о произошедшем, поэтому стал избивать его обухом топора. Старший смог оказать сопротивление.

«После этого обвиняемый попытался скрыться с места преступления и выпрыгнул с третьего этажа, где был задержан сотрудниками полиции», – сообщили в ведомстве.

Следователи собрали все необходимые доказательства. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Мексике мужчина с топором напал на туристку посреди улицы и ранил ее в голову.