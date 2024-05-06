Шольц назвал число военных ФРГ, готовых помочь союзникам

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы отправиться на помощь союзникам в случае чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе правительства Германии подчеркнули, что в рамках встречи с главами правительств государств Прибалтики в Латвии Шольц заявил, что Вооруженные силы Германии будут ориентированы на защиту северо-восточной и центральной Европы.

Бывший уполномоченный бундестага по вопросам обороны, действующий президент Общества политики безопасности Ханс-Петер Бартельс сообщил, что в Германии на фоне конфликта на Украине призвали к введению обязательной воинской службы для «взрослых обоих полов» ради восполнения дефицита кадров в армии страны.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что отмена воинской обязанности в Германии с 1 июля 2011 года была ошибкой. Позже он отметил, что никогда не выступал за повторное введение воинской повинности, так как на настоящее время для этого нет ни возможностей, ни средств.

Ранее Шольц оценил вероятность возвращения всеобщего призыва в ФРГ.