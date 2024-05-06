Участник теробороны пострадал в результате атаки дрона под Белгородом

Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона», — уточнил в сообщении глава региона.

По его словам, происшествие зафиксировали в селе Щетиновка Белгородского района. В результате взрыва пострадал участник белгородской территориальной самообороны. Он получил осколочные ранения ноги.

По словам Гладкова, пострадавший доставлен в Городскую больницу №2 Белгорода, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

6 мая губернатор сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработали дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) и нейтрализовали семь воздушных целей на подлете к городу. Позже сигнал ракетной опасности отменили.

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