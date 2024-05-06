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Сирены авиаопасности включили в Херсонской области

В Херсонской области объявили авиационную опасность, перекрыто движение в Крым

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Сигналы авиационной опасности включили в Херсонской области, движение автотранспорта через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Джанкой» в северной части Крыма временно перекрыто. Такая информация появилась в оперативном Telegram-канале о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым.

«Объявлена авиационная опасность», — указывается в публикации.

Позднее стало известно, что авиационная опасность на территории региона отменена. Она продлилась менее часа.

Согласно информации оперштаба, временное перекрытие движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту тоже снято. Ограничительные меры продлились порядка 45 минут.

«Движение через пункт пропуска Джанкой возобновлено», — заключается в сообщении.

Последний раз авиаопасность в Херсонской области объявлялась в начале апреля.

Ранее в Воронежской области отменили режим авиационной опасности.

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