В ЕС отреагировали на планы РФ по учениям с ядерным оружием

В Евросоюзе (ЕС) воспринимают планируемые РФ учения по повышению готовности нестратегических ядерных сил как «эскалацию ситуации». Об этом заявил пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе, передает «Интерфакс».

«Разумеется, мы призываем Россию прекратить эскалацию», — сказал он.

Он призвал прекратить «безответственную риторику и безответственное поведение».

Накануне Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поставил задачу в ответ на «провокационные заявления и угрозы» с Запада провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Как будут проходить учения, ожидать ли реальных пусков и подрывов ядерных боеприпасов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

До этого швейцарский аналитик объяснил, для чего РФ проводит ядерные учения.

Ранее Медведев объяснил учения РФ с тактическим ядерным оружием действиями Запада.