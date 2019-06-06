Топилин предложил ввести в РФ пособие на несовершеннолетних
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в России необходимо ввести пособие на несовершеннолетних детей, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, в настоящее время в стране поддерживают семьи с детьми до 3-х лет, а после этого возраста пособия идут уже очень маленькие. Это нужно изменить, считает министр.
«Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости», — подчеркнул Топилин.
Ранее сообщалось, что Топилин не понял идею «отцовского капитала».