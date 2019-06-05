Генсек ООН захотел встречи с Путиным
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, Гутерриш планирует встретиться с Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам генсека ООН, он хочет обсудить ряд важнейших тем, в частности: изменение климата, безопасность на планете, а также борьбу с терроризмом.
Ранее сообщалось, что генсек ООН направил письмо Путину после катастрофы с SSJ-100.