Генсек ООН захотел встречи с Путиным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Гутерриш планирует встретиться с Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам генсека ООН, он хочет обсудить ряд важнейших тем, в частности: изменение климата, безопасность на планете, а также борьбу с терроризмом.

Ранее сообщалось, что генсек ООН направил письмо Путину после катастрофы с SSJ-100.