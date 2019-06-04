Зеленский высказался о дефолте на Украине

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Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал слухи об объявлении дефолта по долгам Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данная информация не имеет ничего общего с его официальной позицией.

«Что касается дефолта — это слухи», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что это всего лишь «продуманные акции».

Ранее в Киеве прояснили позицию Зеленского по дефолту.

26 мая олигарх Игорь Коломойский предложил Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины. Бизнесмен выразил уверенность, что Киеву стоит поступить с кредиторами так же, как это сделала Греция. Он также отметил, что если Зеленский не пересмотрит свои отношения с МВФ, то «закончит как Петр Порошенко».