Зеленский высказался о дефолте на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал слухи об объявлении дефолта по долгам Украины. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, данная информация не имеет ничего общего с его официальной позицией.
«Что касается дефолта — это слухи», — отметил Зеленский.
Он также добавил, что это всего лишь «продуманные акции».
Ранее в Киеве прояснили позицию Зеленского по дефолту.
26 мая олигарх Игорь Коломойский предложил Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины. Бизнесмен выразил уверенность, что Киеву стоит поступить с кредиторами так же, как это сделала Греция. Он также отметил, что если Зеленский не пересмотрит свои отношения с МВФ, то «закончит как Петр Порошенко».