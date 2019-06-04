В распоряжении Китая оказался новый рычаг давления на США

Редкоземельные элементы используются для производства многих потребительских товаров, от смартфонов до электрокаров и военных реактивных двигателей. Рост напряженности между США и КНР вызвал опасения, что Китай использует свою позицию ведущего поставщика таких элементов в качестве рычага давления в торговой войне между двумя державами. Об этом сообщает Reuters.

Согласно имеющейся информации, с 2014 по 2017 годы 80% импортируемых американской стороной редкоземельных элементов поставил Пекин. Именно в КНР находится 85% мировых производственных мощностей, которые позволяют превращать редкоземельные руды в материалы для производства. В настоящее время производительная мощность китайских фабрик составляет 220 тыс. т, что в пять раз превышает возможности других мировых производителей. Если торговые противоречия ослабнут, другие перерабатывающие фабрики смогут побороться с низкозатратным производством Китая, но, чтобы добиться таких же мощностей, понадобятся годы.

В прошлом году Соединенные Штаты потратили на импорт редкоземельных металлов и элементов $160 млн, что на 17% выше показателя предыдущего года. Например, компания Apple Inc использует такие элементы для производства динамиков, камер и для того, чтобы смартфоны вибрировали.