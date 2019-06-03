ЕС продлит санкции против Крыма и Севастополя

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Европейский союз намерен опять продлить на год односторонние ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя, передает ТАСС со ссылкой на европейский источник в Брюсселе.

По словам источника, санкции будут продлены, потому что «ситуация остается неизменной». Он подчеркнул, что решение о продлении санкций не связано с объявлением российского МИДа о расширении черного списка представителей Евросоюза.

Отмечается, что срок действия санкций истекает 23 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.