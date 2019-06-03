«Досадное, под контролем Путина»: Песков о деле Калви

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предприниматель Майкл Калви известен как благонадежный бизнесмен, и назвал его дело досадным, передает РИА «Новости».

Он добавил, что российской стороне хотелось бы видеть его среди участников ПМЭФ.

Песков добавил, что дело Калви находится под личным контролем Владимира Путина.

«Его информируют, он получает об этом отчёты. Дело это громкое. Он понимает, что в связи с ним у иностранных инвесторов возникает множество вопросов. Но закон есть закон – его надо соблюдать», — отметил Песков.

Ранее посол США объявил бойкот ПМЭФ из-за ареста Калви.