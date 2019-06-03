Названы сферы труда с наибольшим числом безработных

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Росстат выяснил, в каких сферах в России больше всего безработных. Об этом сообщает RT.

По данным ведомства, наибольшее число безработных в первом квартале текущего года наблюдается в сфере оптовой и розничной торговли.

Как отмечается, первое место по количеству безработных с торговлей разделяет сфера авторемонта.

При этом на втором и третьем месте сферы «обрабатывающие производства» и «строительство».

Всего за первый квартал 2019 года в России было зарегистрировано около 3,6 млн безработных.

Ранее сообщалось, что Росстат назвал самые «ленивые» регионы России